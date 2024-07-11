Более 64 тысяч детей отдохнули в школьных лагерях Подмосковья в первую смену

Более шестидесяти четырех тысяч детей отдохнули в школьных лагерях дневного пребывания Подмосковья в первую смену, рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году в муниципалитетах региона открыто свыше 900 таких учреждений. Они будут работать до конца летнего периода. Впереди еще две смены. Следующая начинается 15 июля. Ожидается, что она охватит более пяти тысяч детей.

Мероприятия в лагерях посвящают темам патриотизма и Года семьи, Движению первых, спорту. Для ребят организуют спортивные состязания, развивающие занятия, образовательные экскурсии.

Особое внимание на сменах в школьных лагерях уделяют поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из социально незащищенных семей.