Более 64 тысяч детей отдохнут на первой смене в летних лагерях на базе школ в Подмосковье

Более 900 летних лагерей дневного пребывания открылись на базе общеобразовательных школ в Московской области. На первой смене там отдохнут более 64 тыс. детей. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

«Лагеря на базе школ будут работать у нас в Подмосковье все лето — в три смены. Ожидаем, что за это время школы примут свыше 72 тысяч ребят. Такой формат летнего отдыха очень востребован у нас в регионе — школьники проводят время интересно и с пользой, а родители точно знают, что их дети находятся под присмотром», — рассказал первый зампред Правительства Московской области Илья Бронштейн.

Смены в лагерях тематические: спортивные, патриотические, посвященные Году семьи, а также Движению первых и Орлятам России. Для детей запланированы развивающие занятия, спортивные мероприятия, проектные работы и познавательные экскурсии.

Также особое внимание уделено занятости и оздоровлению детей из социально незащищенных категорий, включая сирот и детей без родительского попечения, а также детей с ограниченными возможностями.