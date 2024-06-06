Более 70 тысяч детей отдохнут в лагерях дневного пребывания в Подмосковье в этом сезоне

Свыше семидесяти тысяч детей отдохнут в лагерях дневного пребывания в Подмосковье в этом году, сообщила председатель комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Ее слова приводит пресс-служба регионального парламента.

В этом году в Подмосковье в три смены будут открыты более 980 лагерей. К работе с детьми в каникулярный период привлечено свыше тринадцати тысяч работников сферы организации отдыха и оздоровления детей, педагогов и вожатых.

Кроме того, добавила Линара Самединова, в этом году в ста образовательных организациях региона реализуется проект «Умные каникулы». Участие в нем примут школьники со второго по восьмой классы.

«Мероприятия в проекте проводятся по пяти трекам: патриотический, интеллектуальный, общественно-активный, культурный, спортивный», — сказала депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Московской области и Узбекистана.