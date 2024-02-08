Жители Подмосковья воспользовались сервисом «Стройка рядом с домом» более восьми тысяч раз с начала года

С начала года сервисом «Стройка рядом с домом» в Подмосковье воспользовались около 8,2 тысячи раз, что на 10% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В ведомстве уточнили, что сервис входит в топ-3 сервиса Геопортала Подмосковья по количеству использований, он позволяет узнать о том, какие строительные работы проходят на интересующем земельном участке или в радиусе трех километров от него.

«По запросу жителя бесплатный онлайн-ресурс предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации. Чтобы получить эти сведения, достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, интеграция разработанных Мособлгеотрестом систем РГИС МО, ГИСОГД МО и УГД МО позволила обновить сервис более чем на 630 строящихся объектов.

«Все больше сведений в сфере градостроительства и землепользования становятся доступны широкому кругу лиц. Только за 2023 год пользователям стали доступны пять новых онлайн-сервисов, а их общее число достигло 12», — отметил генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.