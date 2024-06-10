Более 85 тысяч подмосковных школьников участвуют в проекте «Умные каникулы»

В школах Подмосковья уже стартовали «Умные каникулы». Так, в этом году в проекте примут участие восемьдесят пять с половиной тысяч детей. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Напоминаем, что данный проект предполагает активный и полезный отдых для школьников 2-8-х, а также 10-х классов. Дети посещают образовательные интенсивы, под руководством педагогов разрабатывают проекты и проводят исследования. Также запланированы профориентационные экскурсии на предприятия, посещение лабораторий при вузах.

«Когда мы запускали „Умные каникулы“ в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тыс. учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по 5 образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному», — рассказал первый зампред Правительства региона Илья Бронштейн.

Подчеркнем, что интенсивная образовательная программа рассчитана на 18 дней и продолжится до 29 июня.