Более четырех тысяч безбилетных пассажиров выявили в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года инспекторы Административно-пассажирской инспекции выявили 4,4 тысячи безбилетных пассажиров в общественном транспорте Подмосковья, что на 23% меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего нарушения фиксировались на маршрутах № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», № 1202 «Боброво — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)», № 392 «Королев (ул. Силикатная) — Москва (а/с ВДНХ)» и № 361 «Фрязино — Москва (м. Щелковская)». В ведомстве напомнили, что проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. За это им грозит штраф в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, безбилетный проезд не обеспечивает гражданам защищенность от последствий аварии во время поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.