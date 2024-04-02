Более четырех тысяч рабочих мест доступны инвалидам в Подмосковье по квоте
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье на предприятиях для инвалидов создано более 14 тысяч рабочих мест по квотам, вакантными из них являются четыре тысячи. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Только с начала года 30% инвалидов в поиске работы были трудоустроены. Отмечу, что активно развивается трудоустройство выпускников вузов и колледжей, имеющих ограничения по здоровью», — рассказала первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Жители региона могут найти подходящие вакансии на портале «Работа в России», где доступен специальный фильтр поиска вакансий «Подходящие для инвалидов». Инвалиды в Подмосковье также могут рассчитывать на бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.