Более четырехсот многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье за год

В 2023 году на кадастровый учет в Московской области поставили 403 многоквартирных дома, сообщили в областном Минимуществе.

Это позволило обеспечить жильем свыше 103 тысяч семей. В ведомстве уточнили, что ускорение темпов введения в эксплуатацию градостроительных объектов на территории региона возможно благодаря работе Управления областного Росреестра и Правительства Подмосковья.

«Строительство многоквартирных домов остается одним из приоритетных способов переселения граждан Подмосковья. В этих целях разработан механизм комплексного развития территорий жилой застройки, который позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию региона и улучшить жилищные условия людей», — отметила замруководителя подмосковного Росреестра Дарья Проникова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.