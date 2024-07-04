Более четырехсот предприятий общепита появились в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С начала 2024 года в Подмосковье открылись более 400 новых предприятий общепита, что позволило создать более 2,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В число округов-лидеров по вводу новых предприятий вошли Красногорск, Щелково, Королев, Одинцово, Наро-Фоминск и Сергиев Посад. В общей сложности на территории региона функционируют более восьми тысяч предприятий общественного питания, включая кафе, рестораны, предприятия быстрого питания, производства на вынос, бары, столовые, буфеты, кулинарии и закусочные.
«Открытие предприятий общественного питания способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения региона», — заключили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.