Более четырнадцати тысяч человек посетили областные мероприятия в парках Подмосковья за выходные

Областные мероприятия «Хороводы, снеговики и сдобы» и «Елки, санки, парки», которые прошли в парках культуры и отдыха Подмосковья в минувшие выходные, посетили более 14 тысяч человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Мероприятия проходили на более чем 70 парковых территориях, в рамках них для гостей провели культурно-развлекательную программу. Так, например, прошли шутливые театрализованные концерты «Новый огонек», конкурсы по метлоболу, «Ледовая крепость», «Попади снежком», «Теплые снежки», соревнования по северной ходьбе, семейные костюмированные турниры по хоккею в валенках и не только. Отметим, что праздничные мероприятия организовали при поддержке Минкульттуризма региона и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.