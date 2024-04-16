Более десяти ФАПов планируют построить в этом году в Подмосковье

Порядка восьмисот пятидесяти миллионов рублей направят на строительство тринадцати новых фельдшерско-акушерских пунктов на территории Подмосковья. Об этом заявили в пресс-службе Московской областной Думы.

«Повышение доступности медицинской помощи на селе является важной частью нацпроекта „Здравоохранение“. Сельская медицина должна быть организована на достойном уровне: функциональные модульные здания, хорошее оснащение, профессиональные кадры», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Напоминаем, что на сегодняшний день в регионе также реализуется проект «Эффективный ФАП», обеспечивающий доступность медицинских услуг для жителей отдаленных территорий прямо у дома. Жители могут пройти в ФАПе первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства, телемедицинские консультации с врачами поликлиник.

Так в этом году планируется возвести по три ФАПа в городских округах Шаховская и Егорьевск, еще два в Волоколамском городском округе, и по одному в г. о Солнечногорск, Павловский Посад, Шатура, Клин и в Одинцовском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования.