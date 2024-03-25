Более десяти новых детских садов появятся в Московской области

К началу нового учебного года в Подмосковье откроют 11 новых детских садов. Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«Мы строим 11 детских садов на три тысячи мест. Все они должны быть открыты у нас к 1 сентября», — сообщил Локтев.

Министр уточнил, что два учреждения в Подольске уже находятся в большой степени готовности, они будут рассчитаны на 490 мест. Кроме того, в регионе проводится капитальный ремонт 26 детских садов. В работах объектах задействованы 500 человек. Также рабочие проведут капремонт в семи колледжах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.