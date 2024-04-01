Более десяти новых парков появятся в Московской области

В Подмосковье ежегодно растет количество парков и их посещаемость, в 2024 году в регионе появятся более 10 новых парковых территорий. О планах по развитию территории отдыха губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов.

По словам министра, сейчас в регионе насчитывается 194 парка, в этом году эта цифра вырастет по плану до 209.

«За 5 лет мы показываем традиционный график. У нас в 2023 году посещаемость парков была порядка 74 миллионов. План на этот год с учетом прироста количества парков — 87 миллионов посещений», — добавил Хайкин.

Лидерами по посещаемости являются парки «Пехорка» в Балашихе, «Елочки» в Домодедово, «Эко-берег» в Химках и другие. По словам министра, число жалоб и обращений жителей на содержание парков снижается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.