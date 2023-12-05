Более десяти передвижных ФАПов поступили больницы Подмосковья с начала года

С начала этого года в медучреждения Московской области поступили 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что девять из них оснащены флюорографами, еще четыре машины — маммографами.

«Ежегодно мы закупаем современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Это важно для проведения выездной диспансеризации в отдаленных от медучреждений территориях. <…> В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на сумму 472 миллиона рублей», — Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

В частности, в этом году ФАПы поставили в больницы Коломны, Подольска, Одинцово, Красногорска и другие. Отметим, что медтехнику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.