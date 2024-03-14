Более десяти тысяч детей в Московской области получат бесплатную путевку в лагерь в этом году

В 2024 году бесплатными путевками в лагерь в Подмосковье обеспечат более 10 тысяч детей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Детская оздоровительная кампания началась в Подмосковье в январе. С начала года больше 500 ребят региона провели свои каникулы в нашем лагере «Литвиново», а впереди очередная смена на апрельских каникулах», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Претендовать на бесплатный отдых в лагере могут дети из семей с низким доходом, дети участников специальной военной операции, а также сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. В ведомстве уточнили, что на данный момент жители региона подали около трех тысяч заявлений на обеспечение детей бесплатными путевками в оздоровительный лагерь. Подать его можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.