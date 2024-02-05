Более десяти тысяч специалистов очищали дворы Подмосковья от последствий непогоды в выходные

В эти выходные дворы и общественные зоны Подмосковья от последствий непогоды очищали около 12 тысяч специалистов и примерно 600 единиц техники, в том числе, тракторы с подметальным оборудованием, погрузчики и минипогрузчики, самосвалы. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.