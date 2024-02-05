Более десяти тысяч специалистов очищали дворы Подмосковья от последствий непогоды в выходные
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
В эти выходные дворы и общественные зоны Подмосковья от последствий непогоды очищали около 12 тысяч специалистов и примерно 600 единиц техники, в том числе, тракторы с подметальным оборудованием, погрузчики и минипогрузчики, самосвалы. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.
«Прометали проезды и пешеходные коммуникации, сгребали выпавший снег в валы, проводили плановую зачистку и вывоз снега с территорий. Сейчас коммунальщики активно продолжают выполнение заданий в системе СКПДИ», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
По словам министра, за последний день специалистам удалось отработать более 3,7 тысячи задач. В ведомстве добавили, что сегодня в регионе возможно образование гололедицы, и призвали жителей быть предельно внимательными при передвижении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.