Более десяти тысяч специалистов очищали дворы Подмосковья от последствий непогоды в выходные

Общество

Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]

В эти выходные дворы и общественные зоны Подмосковья от последствий непогоды очищали около 12 тысяч специалистов и примерно 600 единиц техники, в том числе, тракторы с подметальным оборудованием, погрузчики и минипогрузчики, самосвалы. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

«Прометали проезды и пешеходные коммуникации, сгребали выпавший снег в валы, проводили плановую зачистку и вывоз снега с территорий. Сейчас коммунальщики активно продолжают выполнение заданий в системе СКПДИ», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

По словам министра, за последний день специалистам удалось отработать более 3,7 тысячи задач. В ведомстве добавили, что сегодня в регионе возможно образование гололедицы, и призвали жителей быть предельно внимательными при передвижении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

Актуально
Подмосковье
Главное управление содержания территорий Московской области
Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области