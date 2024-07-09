Более десяти тысяч врачей в Подмосковье воспользовались программой компенсации аренды жилья

«Отмечу, что это одна из самых востребованных из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.