Более десяти тысяч врачей в Подмосковье воспользовались программой компенсации аренды жилья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Около 12 тысяч медицинских работников воспользовались ежемесячной компенсацией за аренду съемного жилья в размере 20 тысяч рублей, ее могут оформить представители 35 должностей, в том числе фельдшеры, рентгенолаборанты и медсестры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Отмечу, что это одна из самых востребованных из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медработников. Важно, что стать участниками программы могут, как действующие, так и новые сотрудники», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Для получения выплаты специалисты должны соответствовать ряду критерий. В том числе, работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву региона, и не иметь в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма. Подать заявление на получение поддержки можно на региональном портале Госуслуг.
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