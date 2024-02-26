Более девяти миллионов поездок зафиксировали в общественном транспорте Подмосковья в праздники

Свыше девяти миллионов поездок совершили пассажиры в общественном транспорте Подмосковья во время праздничных выходных. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из общего числа поездок — 9,3 миллиона — в автобусах региона было зафиксировано более 4,3 миллиона поездок, в том числе около 2,8 миллиона — на маршрутах «Мострансавто». Больше всего поездок было совершено на маршрутах №368, №367 и №22.

«Наиболее интенсивный пассажиропоток на автобусных маршрутах зафиксирован 24 февраля — свыше полутора миллионов поездок», - отметил зампред областного правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.

В поездах «Центральной ППК» за длинные выходные проехали более пяти миллионов пассажиров. Наибольшей популярностью пользовалось Ярославское направление.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в ноябре текущего года планируется запустить движение по дороге М-5 «Урал».