Андрей Воробьев: В ноябре этого года планируем запустить движение по автодороге М-5 «Урал»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Люберцы с рабочим визитом, в ходе которого он проверил ход работ на автодороге М-5 «Урал», которые стартовали еще осенью 2019-го. Сейчас в рамках II этапа ведется строительство автодороги на участке с 28 по 37 км. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«По решению Президента с 2019 года этапами сдаются участки дороги на М-5 „Урал“. Самое узкое место, как мы знаем — это обход п. Октябрьский. В прошлом году я был здесь, чтобы понять, когда мы можем его сдать. В идеальном варианте это должен был быть конец 2023 года, но были разные проектные решения и вопросы финансирования. Сейчас готовность дороги — порядка 70%, больше 200 человек работает на объекте», — отметил Андрей Воробьев.

Он также выразил надежду, что сегодняшняя наша встреча позволит ответить на вопросы жителей. Дело в том, что на этот узел огромный запрос, все ждут, когда, наконец, стройка закончится. А уже в следующий раз он сможет приехать сюда уже непосредственно на открытие трассы М-5 «Урал», и ЮЛА тоже поедет.

Отмечается, что М-5 «Урал» (Новорязанское шоссе) — основная транспортная артерия, соединяющая юго-восток Подмосковья со столицей. Она является частью транспортного коридора Запад-Восток. Ежедневно по дороге проезжает более 120 тыс. автомобилей. Новый маршрут вдвое увеличит пропускную способность на самых загруженных участках.

Ожидается, что время в пути для жителей городских округов Раменский, Жуковский, Люберцы, Воскресенск, Коломна, Луховицы и Зарайск сократится в среднем на 1,5 часа в час пик.Например, жители Раменского смогут добраться до Москвы за 30 минут, а из п. Октябрьский до ближайшего метро можно будет доехать за 20 минут. Раньше время в пути занимало до 2 часов.