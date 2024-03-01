Более двадцати миллионов поездок совершили пассажиры Мострансавто в Подмосковье по банковским картам

С начала 2024 года пассажиры оплатили более 22 миллионов поездок в автобусах Мострансавто банковскими картами, что почти на 27% превышает прошлогодний показатель. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что этот способ оплаты лидирует среди альтернативных — оплат с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка». Чаще всего банковскими картами оплачивали проезд на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)», № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)» № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (м. Ховрино)». Лидером по данному показателю стал МАП № 10 города Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.