Более двадцати миллионов туристов приняли в Подмосковье в прошлом году

В 2023 году в Подмосковье приняли более 23 миллионов человек, что на один миллион больше показателей предыдущего года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«С каждым годом мы принимаем все больше гостей в нашем регионе. <…> Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в прошлом году в регионе организовали 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий. В общей сложности их посетили более 300 тысяч человек. В период новогодних праздников в Московской области побывали 2,1 миллиона человек, наиболее популярными оказались Коломна, Серпухов, Дмитровский и Сергиево-Посадский округ, а также Истра. Помимо этого, в регионе зафиксировали повышенный спрос на заселение в загородные отели — в новогодние каникулы было забронировано 95% номерного фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.