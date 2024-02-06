Более двадцати пешеходных переходов на федеральных трассах в Подмосковье оборудовали электроосвещением

На федеральных трассах Подмосковья электроосвещением оборудовали 25 пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Освещение появилось на автомобильных дорогах А-104 «Дмитровское шоссе», А-108 «Московское большое кольцо», Р-22 «Каспий», М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия». Помимо этого, его обновили на кольцевом пересечении автодорог А-109 «Ильинское шоссе» и М-9 «Балтия» (Красногорский круг). Новые осветительные комплексы будут работать на базе энергосберегающей автоматизированной системы, что позволит удаленно включать и выключать освещение и контролировать его исправность в онлайн-режиме. В этом году планируют провести работы еще на 17 объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.