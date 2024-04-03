Более двадцати тросовых ограждений установят на дорогах в Московской области в этом году

В 2024 году специалисты Мосавтодора установят более 20 километров новых тросовых ограждений на региональных дорогах в Подмосковья, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В четырех округах смонтируем больше 20 километров тросового ограждения на 58 аварийно-опасных участках дорог, чтобы разделить транспортные потоки и снизить вероятность лобовых столкновений, выезда на встречную полосу, а также смягчить последствия ДТП», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что наибольший объем работ проведут в Раменском, Сергиево-Посадском округах, а также Коломне и Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.