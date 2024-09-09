Более двадцати тысяч жителей и гостей Подмосковья прокатились на губернаторских каруселях за неделю

На прошлой неделе на губернаторских каруселях в Подмосковье прокатились более 22,8 тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что самым популярным стал аттракцион в Сергиевом Посаде — на нем прокатились более 4,8 тысячи человек. В тройку лидеров также вошли карусели в Ногинске и Коломне — более 3,5 тысячи и 3,1 тысячи соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.