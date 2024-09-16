Более двух миллионов человек побывали в подмосковных парках за неделю

Свыше двух миллионов жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В тройку лидеров с 9 по 15 сентября вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк Мира в Мытищах и парк имени Толстого в Химках. Там побывали 98, 55,7 и 55,4 тысячи человек соответственно.

Самая большая посещаемость за семь дней была зафиксирована в субботу, 14 сентября. Всего в выходные в парках региона побывали свыше 773 тысяч человек.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что шесть подмосковных городов стали лучшими на всероссийском конкурсе благоустройства.