Более двух миллионов рублей выплатили инвалидам Подмосковья на компенсацию стоимости ОСАГО

В Московской области в 2023 году на компенсацию стоимости ОСАГО инвалидам направили более 2,5 миллиона рублей, ее получили около 600 человек. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Напомню, что эта мера поддержки назначается автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

Отметим, что компенсацию за ОСАГО предоставляют в размере 50%. Ее могут получить инвалиды, родители или опекуны детей-инвалидов, которые имеют медицинские показания на приобретение транспортного средства в соответствии с программой реабилитации при условии, что страховка полностью оплачена. Подать заявление для ее получения также можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.