Андрей Воробьев: пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты

«Важно, что деньги они получат автоматически, ни в какие инстанции обращаться не надо, на телефон придет СМС с оповещением. Мы стараемся, чтобы люди чувствовали заботу и внимание», — сказал глава Подмосковья.

Напомним, что доплаты положены неработающим жителям старше 65 лет, если их пенсия ниже 18 тысяч рублей. Кроме того, они должны проживать одни или вместе с другим неработающим пенсионером, а также жить в регионе не менее 10 лет. Доплату будут перечислять на счет каждый месяц, однако, не вместе с пенсией, а немного позже.

«Все, что касается заботы о детях, старшем поколении, людях с особенностями здоровья — это ответственность государства, наш долг. Поэтому стараемся быть в диалоге и понимать запросы жителей, предлагать именно ту помощь, которая им особенно нужна. Так, мы увеличили с 3 до 10 тысяч рублей выплату на школьную форму для малообеспеченных многодетных, а семьи, которые воспитывают детей с особенностями здоровья, будут получать 18 тысяч рублей», — добавил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.