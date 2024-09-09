Более двух миллионов жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе подмосковные парки посетили более двух миллионов человек, что на 277 тысяч больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В ведомстве уточнили, что наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшую субботу — 351 тысяча человек. В числе самых востребованных оказались парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, парк Мира в Мытищах, Центральный парк Пушкинского округа и парк Фабричный в Истре.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.