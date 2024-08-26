Более двух миллионов жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона за неделю

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили более 2 млн человек, что на 225 тыс. больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парки региона собрали в субботу — в этот день там побывали более 381 тысячи человек. В число самых востребованных вошли парк Пехорка в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкинском округе, парк Мира в Мытищах и парк имени Лазутиной в Одинцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.