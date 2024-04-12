Более двух тысяч переселенцев из аварийных домов в Подмосковье подали заявления на жилищные сертификаты

Свыше 1,7 тысячи заявлений на жилищные сертификаты подали переселенцы из аварийных домов в тридцать одном округе Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число заявлений поступило из Шатуры, Сергиева Посада и Ступино. Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,6 тысячи человек.

Преимущество сертификата заключается в том, что приобрести квартиру можно в любом районе Подмосковья, площадь жилья будет не менее тридцати трех «квадратов».

Расселение в регионе ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Узнать более подробную информацию об оформлении сертификата можно по телефону горячей линии 8-925-241-75-24.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году в Московской области обновят свыше десяти ДШИ и домов культуры.