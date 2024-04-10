Губернатор Воробьев: более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году

В 2024 году в Подмосковье обновят 12 домов культуры и детских школ искусств, в девяти из них проведут капитальный ремонт, в остальных — приведут в порядок крышу или актовый зал. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Подмосковье большая сеть учреждений культуры, их посещают порядка 260 тысяч жителей разного возраста. Творческие занятия, тематические клубы, концерты и мероприятия — это все очень востребовано, и мы стараемся модернизировать объекты, которые притягивают людей, создавать там комфортные условия. <…> Мы часто слышим, что в учреждениях культуры необходимы новые музыкальные инструменты, современная свето- и аудиотехника, поэтому уделяем особое внимание не только зданиям, помещениям, но и оборудованию. Важно, чтобы у талантливых творческих людей было все необходимое для самореализации», — сказал губернатор.

Так, например, капремонт проведут в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе, который был построен в 1974 году. Там рабочие обновят кровлю, фасад, помещения, инженерные сети. На прилегающей территории установят скамейки, детскую площадку, оборудуют парковку. Помимо этого, работы проведут в детской школе искусств № 3 в Балашихе, Дворце культуры и детской школе искусств в Ступино, Доме культур имени 1 Мая в микрорайоне Климовск в Подольске, Доме культуры «Октябрь» в Лосино-Петровском, ДК «Октябрь» в Дубне. В Шатуре также обновят Центральный Дом культуры им. Н. Н. Нариманова, в городе Павловский Посад — Дворец культуры «Павлово-Покровский», в Домодедове — ДК «Мир». Также на этот год запланированы работы в Ивантеевской и Чеховской детских школах искусств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.