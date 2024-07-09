Более двух тысяч пользователей Подмосковья посетили сервис по борьбе с борщевиком на портале «МОй АПК»

Более двух тысяч подмосковных пользователей посетили портал «МОй АПК», на котором представлена интерактивная карта с местами борьбы с борщевиком Сосновского в регионе. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что сервис позволяет узнать о площади участка, датах проведения работ по уничтожению растения и местах, где работы уже провели.

«Нашей командой разработан сервис, предоставляющий информацию о проводимых мероприятиях по борьбе с борщевиком в регионе, а также контакты подрядчиков и сроки реализации работ», — рассказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

Отметим, что карту создали совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.