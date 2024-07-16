Более двух тысяч профилактических визитов провели в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье провели более 2,4 тысячи профилактических визитов, направленных на то, чтобы предприниматели могли избежать ошибок и вести бизнес без штрафов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что чаще всего этим методом профилактики пользовались на объектах контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Кроме того, профвизиты часто проводились на объектах областного Главгосстройнадзора, Министерства образования Московской области и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Отметим, что подать заявку на проведение профвизита можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.