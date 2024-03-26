Более двух тысяч семей Подмосковья смогут электронно оформить выплату для детей-инвалидов

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Около 2,5 тысячи семей Подмосковья смогут электронно оформить выплату по уходу за ребенком с третьей степенью ограничения к самообслуживанию, ее размер составляет 18 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Эту выплату проактивно получат жители, которые ранее уже подавали заявление, но из-за превышения дохода не получили данную меру поддержки», — добавили в ведомстве.

Теперь для назначения этой меры соцподдержки в регионе не будут учитывать доходы семьи, ее можно будет оформить на период действия инвалидности у ребенка. В 2024 году на предоставление данной выплаты предусмотрен бюджет в размере 544 миллионов рублей. Отметим, что подать заявление для ее получения можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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