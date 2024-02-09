Более двух тысяч жителей Подмосковья ежемесячно получают выплату по уходу за инвалидами

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

Более двух тысяч жителей Подмосковья, которые ухаживают за инвалидами на дому, получают ежемесячную выплату в размере почти 28 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«В этом году на эту меру поддержки предусмотрено порядка 500 миллионов рублей из регионального бюджета. Также у нас предусмотрены специальные бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что на денежную выплату могут претендовать те, кто осуществляет уход за инвалидами 1 и 2 группы, признанными нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Подать заявление на получение выплаты можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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