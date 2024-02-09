Более двух тысяч жителей Подмосковья ежемесячно получают выплату по уходу за инвалидами

«В этом году на эту меру поддержки предусмотрено порядка 500 миллионов рублей из регионального бюджета. Также у нас предусмотрены специальные бесплатные курсы, где можно научиться самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень их жизни дома», — отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.