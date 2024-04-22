Более двух тысяч жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами ежемесячно

В Подмосковье поддерживают жителей, которые осуществляют уход за инвалидами первой и второй группы. Так, сумма ежемесячной выплаты составляет двадцать восемь тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Лучшее, что мы можем сделать — это быть рядом. Мы поддерживаем наших жителей и ежемесячно выплачиваем на уход за инвалидами I и II группы», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В ведомстве пояснили, что ежемесячную выплату могут оформить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом I и II группы, который признан нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

Так, в региональном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено почти 420 млн рублей. А оформить данную выплату можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что за два года существования акции «Доброе дело» из Подмосковья на Донбасс отправили свыше 5,6 тысячи тонн помощи.