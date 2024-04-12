Андрей Воробьев: свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело»

Более 5,6 тысячи тонн помощи отправили бойцам СВО и жителям новых регионов из Подмосковья за два года акции «Доброе дело», на данный момент осуществлено уже свыше 140 рейсов на Донбасс, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как напомнила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, с инициативой проведения данной акции в апреле 2022 года выступили учащиеся гимназии имени Е. М. Примакова в ходе встречи с популярным блогером Владом Кобяковым. Андрей Воробьев поддержал идею и одним из первых принял участие в акции.

Сейчас в «Добром деле» участвуют не только школьники, но и их родители, а также подмосковный бизнес, в том числе крупные предприятия, подчеркнул губернатор.

«Сначала необходимые товары в школах и волонтерских пунктах собирали для жителей новых регионов, социальных и образовательных учреждений, но с течением времени акция трансформировалась — мы стали помогать и нашим бойцам», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор выразил благодарность волонтерам, которые сортируют, упаковывают и доставляют товары, а также всем неравнодушным жителям Московской области. Он напомнил, что недавно в подмосковных школах состоялась «Неделя добрых дел», в ходе которой учащиеся плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи, а также написали письма военнослужащим.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

На территории региона работают более восьмидесяти волонтерских пунктов. Полный список можно найти по ссылке. Также открыты 197 дополнительных специальных точек сбора.

Принять участие в сборе помощи для бойцов и жителей новых регионов может любой желающий. Ознакомиться со списком необходимых товаров можно здесь. Из пунктов сбора груз поступает в центральный распределительный склад в Балашихе, где его сортируют и упаковывают волонтеры. Отсюда же грузовики отправляются «за ленту».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Подмосковье регулярно оказывает помощь бойцам из разных подразделений. На фронт и в госпитали доставляются в том числе средства внешнего наблюдения, газовые горелки, электроника, медикаменты, термобелье, вода и продукты.

В новых регионах необходимые вещи добровольцы отвозят в том числе в Черногвардейский территориальный центр в Макеевке, Храм Архистратига Михаила в Мариуполе, Храм Иоанна Злотоуста, специальную школу интернат № 28, детский сад «Теремок» и детскую воскресную школу в Донецке.

Как рассказал активист регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Александр Мухуров, для него «Доброе дело» — это очень личная история. У молодого человека в зоне спецоперации находится отец. Мужчина служит в мотострелковом подразделении.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Еще один доброволец — Егор Балаев — потратил премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» на то, чтобы открыть гончарную мастерскую, где сейчас занимаются дети военнослужащих. Изделия, которые изготавливают в мастерской, станут участниками благотворительных выставок, а вырученные средства планируется отправлять на поддержку российской армии.

Акцию «Доброе дело» поддержали многие известные люди, в том числе политики, олимпийские чемпионы, народные артисты, военкоры, телеведущие и музыканты.