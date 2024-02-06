Более двухсот семей Восточного Подмосковья получили ежегодную выплату из средств регионального маткапитала
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Более 250 жителей Восточного Подмосковья получили ежегодную выплату из средств регионального материнского (семейного) капитала. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
Для ее получения нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. На выплату могут претендовать семьи, имеющие четырех и более рожденных (усыновленных) детей и семьи, имеющие троих детей, если последний ребенок появился в 2023 году. В прошлом году общая сумма выплаты превысила 12,6 миллиона рублей.
«Всего реализовали материнский капитал на улучшение жилищный условий, получение образования детьми, газификацию и получение ежегодной выплаты за 2023 год 566 заявителей на 38 790 169 рублей. В городском округе Богородский реализовали свое право 209 заявителей; в городских округах Электросталь 146 человек, в Павловском Посаде — 144 человека, в Электрогорске 29 человек и в Черноголовке 38 человек», — рассказал начальник Окружного управления социального развития Владимир Морозов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.