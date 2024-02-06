Более двухсот семей Восточного Подмосковья получили ежегодную выплату из средств регионального маткапитала

Для ее получения нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. На выплату могут претендовать семьи, имеющие четырех и более рожденных (усыновленных) детей и семьи, имеющие троих детей, если последний ребенок появился в 2023 году. В прошлом году общая сумма выплаты превысила 12,6 миллиона рублей.

«Всего реализовали материнский капитал на улучшение жилищный условий, получение образования детьми, газификацию и получение ежегодной выплаты за 2023 год 566 заявителей на 38 790 169 рублей. В городском округе Богородский реализовали свое право 209 заявителей; в городских округах Электросталь 146 человек, в Павловском Посаде — 144 человека, в Электрогорске 29 человек и в Черноголовке 38 человек», — рассказал начальник Окружного управления социального развития Владимир Морозов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.