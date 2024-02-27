Более двухсот тысяч подмосковных родителей получают единое пособие

Единое пособие в Подмосковье получают более 229 тысяч родителей, выплату назначили на 430 тысяч детей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала № 1 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области.

Кроме того, денежную выплату получают 12,5 тысячи беременных жительниц региона. В январе 2024 года на оформление пособия направили 142,4 тысячи заявлений.

«Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В столице он составляет 22 662 рублей, а в Московской области — 18 296 рублей. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет периода начинается за месяц до даты подачи заявления», — говорится в сообщении.

При назначении выплаты будет проведена комплексная оценка доходов и имущества семьи. Подать заявление на ее получение можно через портал госуслуг или в клиентской службе СФР по месту жительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.