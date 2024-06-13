Более двухсот тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили парки региона в День России
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Порядка 245 тысяч человек посетили мероприятия, приуроченные ко Дню России, которые прошли накануне почти в 90 парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили праздничные концерты и массовые флешмобы, исторические викторины, тематические мастер-классы, анимационные программы,ярмарку «Вкусно. Разнообразно. Национально», фотоакцию «Россия начинается с нас» и многое другое. Отметим, что мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.