Более двухсот задач по ликвидации грызунов-вредителей в подъездах решили в Подмосковье

С начала года управляющие компании (УК) Подмосковья отработали 232 задачи по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Большинство обращений с такой проблемой поступило от жителей Балашихи. Там работы провели на улицах Фадеева, д. 25, Свердлова, д. 39, Ситникова, д. 8, Спортивная, д. 8, Первомайская, д. 14. В ведомстве отметили, что при обнаружении насекомых и грызунов в подъезде жителям необходимо обратиться в управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. УК должна взять заявку в отработку в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.