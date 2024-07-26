Более миллиарда рублей выделят в Подмосковье на благоустройство скверов
Фото: [Пресс-служба Мособлдумы]
В 2024 году на благоустройство 15 скверов в Подмосковье выделят более 1,1 миллиарда рублей, из которых 881 миллион — из областного бюджета. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Так, например, в Балашихе обновят сквер в микрорайоне Заря. В ходе своей рабочей поездки в муниципалитет Игорь Брынцалов посетил его, чтобы оценить ход проведения работ.
«Здесь будет тихая, спокойная зона для прогулок, в разных сторонах будут размещены небольшая воркаут-зона и детская площадка. В центре — площадка для проведения мероприятий — городок военный, торжеств много, ветеранам такая зона необходима», — сообщил глава округа Сергей Юров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.