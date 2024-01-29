Более миллиона человек посетили парки Московской области на прошлой неделе

На прошлой неделе парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек, что на 391 тысячу больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в буднем парки посещали в среднем 170 тысяч человек, в субботу и воскресенье — 218 тысяч и почти 430 тысяч человек соответственно. В число самых посещаемых парков вошли Пушкинский Центральный парк, Пехорка в Балашихе, Фабричный в Истре, парк Толстого в Химках и парк им. Лазутиной в Одинцово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.