Более миллиона человек посетили пляжи и зоны отдыха у воды в Подмосковье за лето

За летний сезон пляжи и зоны отдыха у воды в Подмосковье посетили более 1,2 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В тройку самых посещаемых в этом году вошли пляж в Парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдомском округе, зона отдыха у водоема «Западный» в Электростали и городской пляж «Сенеж» в Солнечногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.