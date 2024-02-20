Более пяти тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подмосковье с начала 2024 года заготовили более пяти тонн донорской крови и ее компонентов, жители могут сдать ее не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С каждым годом в Подмосковье все больше людей становится донорами, что позволяет увеличивать запасы крови и ее компонентов. Более того, 95% донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на 421 литр крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.
В ведомстве уточнили, что чаще всего переливание крови требуется для людей, пострадавших в ДТП, получивших ожоги, пациентам с онкологическими заболеваниями и не только. Отметим, что Московский областной центр крови работает на забор крови без выходных с 8:00 до 14:00.
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