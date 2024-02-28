Более пяти тысяч благотворительных организаций и НКО работает в Подмосковье

В Подмосковье развита широкая сеть некоммерческих социальных организаций и благотворительных фондов, которые помогают пожилым жителям, родителям с детьми-инвалидами, а также семьям участников СВО. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Глава ведомства Людмила Болатаева рассказала, что НКО на реализацию проектов получают гранты — средства поддержки, как на уровне региона, так и на уровне страны.

Накануне, 27 февраля, во всем мире отмечали День НКО, которые помогают и поддерживают различные слои населения, организовывают тематические мероприятия, проводят благотворительные акции, слеты разных уровней для всех возрастов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с командирами и ветеранами отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского возложил цветы к памятнику воинам трех поколений.