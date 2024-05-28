Более пяти тысяч камер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье

С начала 2024 года в Подмосковье установили более пяти тысяч видеокамер системы «Безопасный регион», их общее количество превысило 137 тысяч. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие камеры устанавливают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, школами, детскими садами и другими общественными местами. В них внедряют искусственный интеллект, который помогает следить за чистотой дворовых территорий, выявлять незаконную уличную торговлю и искать безнадзорных животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.