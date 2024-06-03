Более пяти тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили первое выступление команды мотофристайла FMX13
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
Более пяти тысяч человек посетили первое в Подмосковье выступление команды мотофристайла FMX13, которое прошло накануне в Зарайске в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Посетителям показали трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. В ведомстве уточнили, что команду основал уроженец Коломны, самый титулованный фристайл мотокросс райдер России Алексей Колесников. Аналогичные выступления этим летом пройдут еще в четырех городах региона — Дмитрове, Серпухове, Коломне и Сергиевом Посаде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.
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