Более пяти тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили первое выступление команды мотофристайла FMX13

Более пяти тысяч человек посетили первое в Подмосковье выступление команды мотофристайла FMX13, которое прошло накануне в Зарайске в рамках фестиваля мотокультуры «Мото-Фристайл». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.