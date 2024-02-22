Более пятидесяти индивидуальных жилых домов появится в подмосковной Истре

Девелопер проекта группа «Самолет» приступила к реализации кластера ИЖС в городском округе Истра. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу разрешение на строительство первых пятидесяти пяти индивидуальных жилых домов. При этом всего на территории кластера планируется возведение более двух тысяч жилых домов общей площадью 306 тысяч квадратных метров.

Известно, что в рамках первой очереди к 2026 году построят 418 индивидуальных жилых домов. Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Новый загородный кластер обеспечит привычный уровень городского комфорта на огороженной территории с единым архитектурным стилем, благоустройством, внутренней транспортной сетью, пешеходными и велодорожками, собственной управляющей компанией, круглосуточной охраной, придорожным торговым центром.

Накануне губернатор Андрей Воробьев проверил как идет ход строительных работ на здании новой поликлиники для детей и взрослых в поселке Октябрьский.