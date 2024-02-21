Губернатор Воробьев: Сдать новую поликлинику в поселке Октябрьский планируют раньше срока

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сегодня с рабочим визитом городской округ Люберцы, и проверил как идет ход строительных работ на здании новой поликлиники для детей и взрослых в поселке Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Поселок Октябрьский растет с каждым годом, рядом столица, всего в 12 километрах от МКАД. Сейчас в поселке проживает больше 25 тысяч человек, и наша задача сделать так, чтобы все они были обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Сегодня приехали убедиться, что строительство новой поликлиники идет, как запланировали», — отметил Андрей Воробьев.

Данное лечебное заведение рассчитано на 500 посещений в смену (150 детей и 350 взрослых). Площадь многопрофильной поликлиники составит 11 тыс. кв. метров. Каждое отделение — взрослое, детское, а также женская консультация будут иметь отдельный вход.

На данный момент строительная готовность составляет 5%. На объекте идут гидроизоляционные работы, перевозка грунта, монтаж башенного крана, на площадке задействовано 50 рабочих.

Ожидается, что строящееся медучреждение также будет обслуживать и жителей соседних населенных пунктов Раменского округа, тех, где расстояние до местной больницы более 10 километров. Среди них деревни Островцы и Михнево, села Сельцо и Верхнее Мячково. Таким образом, в новой поликлинике смогут проходить лечение порядка 40 тысяч человек.

Примечательно, что Люберцы являются третьим по численности населения округом Московской области. Активно развивается инфраструктура для обеспечения жителей всем необходимым. Так, в этом году в округе откроется 5 новых школ, 7 детских садов, 2 пристроенные поликлиники по 100 посещений каждая — детская и взрослая.